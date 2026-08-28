Подразделения ВС РФ наткнулись на подземные тоннели ВСУ в Шевченковском

Боевики ВСУ вырыли в Шевченковском тоннели для обороны Подразделения ВС РФ наткнулись на подземные тоннели ВСУ в Шевченковском

Москва28 авг Вести.Во время освобождения села Шевченковское в Запорожской области подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации пришлось зачищать тоннели, которые боевики киевского режима вырыли под землей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало рассказ российского штурмовика с позывным Зоха, который участвовал в освобождении населенного пункта.

Мы штурмовали дом, там была живая сила ВСУ, в районе пяти человек. Мы подошли, все сделали, отработали удачно. Начали уже зачищать дом. У них оказался тоннель, который вел на соседнюю улицу, на 30-50 метров пояснил военнослужащий

Об освобождении Шевченковского было объявлено 27 августа. В село вошли подразделения группы "Восток" российской армии.