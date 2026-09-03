Силовики РФ рассказали о наркозависимых, которых ВСУ послало на позиции морпехов

ВСУ отправили наркозависимых на позиции морпехов вместо ротации Силовики РФ рассказали о наркозависимых, которых ВСУ послало на позиции морпехов

Москва3 сен Вести.Командование Вооруженных сил Украины послало 20 мобилизованных с признаками наркотической зависимости к 39-й отдельной бригаде морской пехоты вместо того, чтобы провести ротацию личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

Морпехи 39-й бригады ВСУ в радиоэфире передают сообщения для родственников и спрашивают у командования, когда будет замена. Вместо этого командование направило пополнение: 20 мобилизованных с явными признаками наркозависимости рассказал собеседник агентства

Военный эксперт Максим Казанин ранее отмечал, что в рядах нового пополнения ВСУ до 30 процентов бойцов ранее числились в наркологических диспансерах. Речь, по его словам, идет о тех, кто систематически употребляет амфетамины, синтетические наркотики, болеутоляющие и психотропные препараты в количествах, значительно превышающих допустимые нормы.