Москва29 ноя Вести.Украинский военнослужащий покинул позицию из-за нехватки воды.

Это выяснило агентство РИА Новости из радиоперехвата, который оказался у них в распоряжении.

Я в посадке был, еще давно говорил, что, действительно, сидим тут за чашку воды. Сейчас разольем по полчашки, вот и плата за работу, за чашку воды, не то что за сигарету. Я валю, короче военнослужащий.

До этого командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил бойцам, что поставок воды и сигарет не будет.

Другой случай дезертирства произошел в начале ноября. Сообщалось, что в 151-й бригаде ВСУ отмечались многочисленные случаи побега, а также высокая заболеваемость с летальным исходом после проведения российскими войсками операции "Медвежий угол".