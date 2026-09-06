Москва6 сен Вести.Украинские военные при отступлении систематически отравляют источники воды, оставляют опасные для здоровья продукты и минируют колодцы, из-за чего страдают мирные жители. Об этом сообщил командир медицинской роты группировки войск "Север" с позывным Фримен агентству РИА Новости.

Очень редко из того, что бывает в нашей боевой жизни, это отравление, потому что противник тоже этим пользуется, он отравляет источники воды, подбрасывает иногда (опасные. – Прим. ред.) продукты питания сказал он

Фримен рассказал, что украинские военные могут оставлять такие "сюрпризы" в подвалах и колодцах – например, консервы или испорченную воду. По его словам, они понимают, что российским военнослужащим придется пользоваться теми же источниками воды. При этом под угрозой оказываются и мирные жители, которые остаются на этих территориях.

Он также сообщил, что бывали случаи, когда с беспилотников сбрасывали бутылки с водой, похожие на используемые российскими военными. Кроме того, опасность могут представлять колодцы, водоемы и любые открытые источники воды. Фримен пояснил, что зимой по следам можно определить, куда люди ходят за водой, а противник, зная расположение источников, понимает, где российские военные будут ее набирать.

Медик подчеркнул, что подобные действия в первую очередь вредят местному населению, которое также не защищено от риска отравления.

Ранее командир инженерно-саперного батальона с позывным Мирон в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" рассказал, что украинские боевики при отступлении минируют гражданские дома, подвалы и даже детские игрушки и самокаты.