ВСУ в Красноармейске намеренно били дронами и стреляли по ногам мирных жителей

В Красноармейске ВСУ атаковали беспилотниками гражданских и стреляли по их ногам ВСУ в Красноармейске намеренно били дронами и стреляли по ногам мирных жителей

Москва7 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно атаковали мирных жителей Красноармейска в ДНР беспилотниками и стреляли по их ногам.

Об этом рассказала жительница города Елена Дорофеева в видео, предоставленном Минобороны РФ, передает агентство ТАСС.

Дроны били, и в огород невозможно было выйти, потому что, если он увидит тебя, он целенаправленно возвращается и тебя бьет. … Были еще украинские солдаты. Ты идешь с работы, они увидят, что ты идешь, и тогда хитро делали - спрячутся, а потом сзади по ногам стреляли. И мины взрывались за спинами. Все пережили, слава Богу, живые остались рассказала жительница города

Ранее командир медицинской роты группировки войск "Север" с позывным Фримен рассказал, что украинские военные при отступлении систематически отравляют источники воды, оставляют опасные для здоровья продукты и минируют колодцы, из-за чего страдают мирные жители.

Кроме того, командир инженерно-саперного батальона с позывным Мирон в документальном фильме Андрея Ященко "Приграничье" признался, что боевики Вооруженных сил Украины наносили удары по машинам скорой помощи и транспорту с нанесенными опознавательными знаками "дети".