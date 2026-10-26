Москва26 окт Вести.Украинский военный рассказал командиру, что у него едва не произошла перестрелка с сослуживцем из-за его тюремной привычки "гонять чаи" при нехватке воды, пишет РИА Новости со ссылкой на данные радиоперехвата.

Как отметил военный, привычка сослуживца постоянно гонять чаи идет вразрез с необходимостью экономить воду и еду.

Он мне угрожает, мы друг друга перестреляем… Он критически болен, у него справка есть, он даже этого не скрывает​​​. Надо экономить воду заявил солдат

При этом военный ВСУ назвал своего оппонента "сидевшим уголовником".

Как бы мы друг друга не перестреляли… Может, хотя бы третьего человека, чтобы как-то разрядить обстановку. Что с ним делать, я не знаю. Это просто сидевший уголовник сказал он

Другой военный ВСУ рассказал своему командиру о суициде напарника.

Ранее из радиоперехвата стало известно, что украинский боец жаловался своему командиру на боли в желудке из-за постоянного голодания и сообщал, что его группа хочет покинуть позиции.