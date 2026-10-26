Москва26 октВести.Украинский военный рассказал командиру, что у него едва не произошла перестрелка с сослуживцем из-за его тюремной привычки "гонять чаи" при нехватке воды, пишет РИА Новости со ссылкой на данные радиоперехвата.
Как отметил военный, привычка сослуживца постоянно гонять чаи идет вразрез с необходимостью экономить воду и еду.
Он мне угрожает, мы друг друга перестреляем… Он критически болен, у него справка есть, он даже этого не скрывает. Надо экономить водузаявил солдат
При этом военный ВСУ назвал своего оппонента "сидевшим уголовником".
Как бы мы друг друга не перестреляли… Может, хотя бы третьего человека, чтобы как-то разрядить обстановку. Что с ним делать, я не знаю. Это просто сидевший уголовниксказал он
Другой военный ВСУ рассказал своему командиру о суициде напарника.
Ранее из радиоперехвата стало известно, что украинский боец жаловался своему командиру на боли в желудке из-за постоянного голодания и сообщал, что его группа хочет покинуть позиции.