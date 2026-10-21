Москва21 октВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пили чай в момент, когда российские бойцы начали штурм населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом рассказал командир штурмового взвода 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Троха.
В беседе с ТАСС он отметил, что российские военные вошли в опорный пункт противника "тихо, без шума".
Они нас даже не ждали, просто сидели, чай пили или что-то там делализаявил командир
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Тимошевка в Запорожской области.
Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что район был укреплен элитными десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ.