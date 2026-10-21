Боевики ВСУ сидели и пили чай в момент штурма Тимошевки Командир Троха: боевики ВСУ пили чай в момент штурма Тимошевки

Москва21 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пили чай в момент, когда российские бойцы начали штурм населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Об этом рассказал командир штурмового взвода 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Троха.

В беседе с ТАСС он отметил, что российские военные вошли в опорный пункт противника "тихо, без шума".

Они нас даже не ждали, просто сидели, чай пили или что-то там делали заявил командир

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Тимошевка в Запорожской области.

Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что район был укреплен элитными десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ.