Москва6 октВести.На запорожском направлении украинские боевики выдают свои позиции громким смехом, разжиганием костров для барбекю и громкой музыкой.
Об этом ТАСС рассказал боец штурмового подразделения группировки российских войск "Днепр" с позывным Протока.
[Боевики ВСУ] либо музыку слушают очень громко, веселятся, либо громко разговаривают, смех громкий. Ветер идет в нашем направлении, слышим, внимательно ведем наблюдение. Ну и, соответственно, этим они себя и выдают. Ну и также костры разжигают, даже запах жареного шашлыка иногда доноситсясказал он
Российский военный отметил, что в значительной степени в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) службу проходят далекие от военного дела люди - не профессионалы.
Ранее сообщалось, как штурмовик ВС РФ обманул группу боевиков ВСУ, заговорив на украинском языке.