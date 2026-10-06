Боевики ВСУ выдают свои позиции смехом, кострами для барбекю и громкой музыкой Боец ВС РФ: громкий смех боевиков и запах шашлыка выдают позиции ВСУ

Москва6 окт Вести.На запорожском направлении украинские боевики выдают свои позиции громким смехом, разжиганием костров для барбекю и громкой музыкой.

Об этом ТАСС рассказал боец штурмового подразделения группировки российских войск "Днепр" с позывным Протока.

[Боевики ВСУ] либо музыку слушают очень громко, веселятся, либо громко разговаривают, смех громкий. Ветер идет в нашем направлении, слышим, внимательно ведем наблюдение. Ну и, соответственно, этим они себя и выдают. Ну и также костры разжигают, даже запах жареного шашлыка иногда доносится сказал он

Российский военный отметил, что в значительной степени в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) службу проходят далекие от военного дела люди - не профессионалы.

Ранее сообщалось, как штурмовик ВС РФ обманул группу боевиков ВСУ, заговорив на украинском языке.