Боевики ВСУ при бегстве из Тимошевки оставляли карты и телефоны с данными

Боец Троха: ВСУ оставили на позициях в Тимошевке карты и телефоны с данными Боевики ВСУ при бегстве из Тимошевки оставляли карты и телефоны с данными

Москва22 окт Вести.Украинские боевики во время бегства из Тимошевки Запорожской области оставили на позициях карты и телефоны с информацией о маршрутах и пунктах дислокации.

Об этом ТАСС рассказал командир штурмового взвода 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Троха.

У них телефоны с картами, маршруты передвижения, точки, где у них укрепы, ну и так далее, точки подвоза, БК, провизии и тому подобное. Забрав эти опорники, воспользовавшись их же картами, мы им подрезали логистику сказал он

Троха также сообщил, что боевики ВСУ пили чай в момент, когда российские бойцы начали штурм населенного пункта Тимошевка.

Российские войска освободили Тимошевку в Запорожской области, несмотря на укрепление этого района элитными десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ.