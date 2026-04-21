Москва21 апр Вести.Вооруженные силы Украины продолжают нести небоевые потери из-за нехватки медицинской помощи. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Так, украинским военнослужащим не оказывают медпомощи в случае простудных или инфекционных заболеваний. В частности, такое происходит в 71-й аэромобильной бригаде.

В подразделениях 71 оаэмбр (отдельная аэромобильная бригада. – Прим. ред.) растет число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи военнослужащим, страдающим простудными и инфекционными заболеваниями

По словам источника, боевикам приходится нести дежурство с температурой в 39 градусов.

