ВСУ сообщают о дефиците автомобилей в подразделениях ССО ВСУ сообщают об остром дефиците автомобилей в подразделениях ССО

Москва30 авг Вести.Острый дефицит автомобилей возник у подразделений Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Острый дефицит автомобилей также испытывают подразделения ССО Украины говорится в публикации

Кроме того, по словам источника, администрация Харьковской области отклонила запросы нескольких бригад ВСУ о передаче им автотранспорта для выполнения задач.

Вместо этого машины отданы в местные территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отметили силовики

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал ИС "Вести", что между ТЦК и ВСУ возник конфликт интересов, так как сотрудники центров комплектования для отчетности ловят людей старше 45 лет, которые не подходят для операций, планируемых ВСУ. Он подчеркнул, что главной задачей ТЦК является количественный, а не качественный показатель: они стремятся наловить побольше людей, чтобы потом представить красивую цифру в отчетах.