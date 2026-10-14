Москва14 окт Вести.Военные инструкторы рекомендуют насильно мобилизованным солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу сдаваться в плен российским войскам. Об этом рассказал военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады армии киевского режима Виктор Волошенюк, попавший в плен российским военнослужащим 3-й армии группировки войск "Южная" в районе Никифоровки.

Инструкторы, побывавшие на передовой, говорили, что жизнь дороже всего. Лучше сдаться в плен. Рассказывать все, что спросят, не надо ничего скрывать цитирует его РИА Новости

По словам собеседника издания, такие советы инструкторы дают, как правило, в неформальной обстановке и в личных беседах с новобранцами во время их обучения в центрах подготовки.