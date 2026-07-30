Москва30 июл Вести.Киев готовится к проведению президентских выборов в электронном формате, оценивая схожий иностранный опыт. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Уточняется, что в этих целях учреждена специальная комиссия.

По имеющейся у нас информации, киевский режим активно готовит выборы в электронном формате. В настоящее время специально созданная комиссия изучает опыт Бразилии в данной сфере поделился собеседник агентства

Он также отметил, что проведение выборов планировалось поручить бывшему министру обороны Михаилу Федорову еще до его назначения на этот пост.

В мае 2024 года пятилетний срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского подошел к концу. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что на Украине произошла узурпация власти, и легитимность Зеленского закончилась.