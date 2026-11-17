Переговоры по Украине не увязывались с прекращением огня, заявил Песков Песков: перспектива переговоров никогда не увязывалась с прекращением огня

Москва17 ноя Вести.Перспектива переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине никогда не "увязывалась" с прекращением огня. Москва выступает за достижение долгосрочного мира, а не временные паузы в боевых действиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на принятие ответственных решений, которые позволят перейти к мирному урегулированию.

Никогда не увязывалась перспектива переговорного процесса с прекращением огня. Мы как раз и говорили, что мы против каких-то передышек. Мы за долгосрочный мир и за принятие ответственных решений, которые способны вывести нас на мирную траекторию урегулирования. Поэтому боевые действия продолжаются поделился Песков

Ранее он сообщил, что Россия до сих пор не услышала со стороны Украины каких-то слов готовности на проведение гуманитарной миссии в Константиновке.