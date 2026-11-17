Москва17 нояВести.Перспектива переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине никогда не "увязывалась" с прекращением огня. Москва выступает за достижение долгосрочного мира, а не временные паузы в боевых действиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на принятие ответственных решений, которые позволят перейти к мирному урегулированию.
Никогда не увязывалась перспектива переговорного процесса с прекращением огня. Мы как раз и говорили, что мы против каких-то передышек. Мы за долгосрочный мир и за принятие ответственных решений, которые способны вывести нас на мирную траекторию урегулирования. Поэтому боевые действия продолжаютсяподелился Песков
Ранее он сообщил, что Россия до сих пор не услышала со стороны Украины каких-то слов готовности на проведение гуманитарной миссии в Константиновке.