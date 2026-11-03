Лавров о системе безопасности: РФ не предлагает втягиваться в гонку вооружений

Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений в Европе, заявили в МИД Лавров о системе безопасности: РФ не предлагает втягиваться в гонку вооружений

Москва3 ноя Вести.Россия, говоря о новой системе безопасности в Европе, не предлагает втягиваться в гонку вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пленарного заседания высокого уровня четвертой Минской конференции по евразийской безопасности.

Наше же предложение состоит не в том, чтобы реанимировать обанкротившуюся затею или впрягаться против воли народов в новую гонку вооружений подчеркнул министр

По словам Лаврова, предложение российской стороны заключается в том, чтобы реалистично оценивать обстановку и совместно идти к построению справедливой системы взаимных гарантий.

В октябре министры иностранных дел стран Содружества Независимых Государств приняли совместное заявление, касающееся предотвращения гонки вооружений в космосе.