МИД РФ: министры стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Министры стран СНГ приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе МИД РФ: министры стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Москва7 окт Вести.Министры иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приняли совместное заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Заявление было принято в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось в Туркменистане 7 октября.

Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве говорится в сообщении МИД РФ

Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что Вашингтон обладает орбитальными вооружениями для контроля космического пространства.

Авторы чешского издания Radio Universum высказали мнение, что после заявления Мейнка космическое пространство стало полем противостояния Соединенных Штатов с Россией.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов отметил, что заявления США о выводе космического оружия на орбиту говорят о беспокойстве Вашингтона как гегемона.