ШОС поддерживает создание документа, предотвращающего гонку вооружений в космосе ШОС поддерживает предотвращение гонки вооружений в космосе

Москва16 сен Вести.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает за разработку международного документа, который предотвратит гонку вооружений в космосе.

Об этом рассказал генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на открытии Сяншанского форума по безопасности, его слова передает ТАСС.

ШОС выступает за юридически обязывающий международный документ по предотвращению гонки вооружений в космосе, против милитаризации сферы информационных и коммуникационных технологий, за безопасное и ответственное использование ИИ сказал генсек

Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Вашингтона есть орбитальное вооружение для контроля космического пространства.

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отметил, что подобные утверждения могут спровоцировать гонку вооружений. По его словам, американская сторона должна немедленно начать двусторонние переговоры по контролю над вооружениями с Россией, а также с Китаем.