Москва12 сенВести.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна занять решительную позицию против блоковой конфронтации, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.
ШОС необходимо неизменно оставаться приверженцем мультилатерализма, отметил посол.
[ШОС] необходимо твердо отстаивать международную систему, ядром которой является ООН и международный порядок, основанный на международном праве, придерживаться принципа суверенного равенства, решительно выступать против блокового противостояния, разрыва связей и цепочек и возведения "маленьких двориков с высокими стенами"уточнил Чжан Ханьхуэй
Посол подчеркнул, что государствам ШОС нужно расширить сотрудничество в области безопасности и усилить обмен разведывательными данными.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, что страны-участницы ШОС и США придерживаются разных подходов в распределении сил в системе международных институтов.
Кашин напомнил, что США долгое время старались навязать свою точку зрения, однако с угасанием собственного влияния начали покидать международные организации.