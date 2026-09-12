Посол Китая призвал ШОС выступить против блокового противостояния Посол Китая: ШОС должна выступить против блокового противостояния

Москва12 сен Вести.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна занять решительную позицию против блоковой конфронтации, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.

ШОС необходимо неизменно оставаться приверженцем мультилатерализма, отметил посол.

[ШОС] необходимо твердо отстаивать международную систему, ядром которой является ООН и международный порядок, основанный на международном праве, придерживаться принципа суверенного равенства, решительно выступать против блокового противостояния, разрыва связей и цепочек и возведения "маленьких двориков с высокими стенами" уточнил Чжан Ханьхуэй

Посол подчеркнул, что государствам ШОС нужно расширить сотрудничество в области безопасности и усилить обмен разведывательными данными.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, что страны-участницы ШОС и США придерживаются разных подходов в распределении сил в системе международных институтов.

Кашин напомнил, что США долгое время старались навязать свою точку зрения, однако с угасанием собственного влияния начали покидать международные организации.