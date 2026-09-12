Москва12 сен Вести.Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно усилить обмен разведывательными данными и расширить сотрудничество в области безопасности, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.

Мы должны всегда выступать позитивной силой, способствующей безопасности и стабильности. Необходимо как можно скорее ввести в действие четыре центра безопасности отметил посол

Речь идет о создании Центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, Центра по противодействию транснациональной организованной преступностью, Центра информационной безопасности и Антинаркотического центра.

Странам ШОС необходимо проводить совместные учения и тренировки, обмениваться разведывательной информацией, укреплять сотрудничество в области правоохранительной деятельности, постоянно повышать уровень взаимодействия в области безопасности, заключил посол.