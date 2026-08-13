Мирошник: у Европы есть иммунитет к желанию Киева втянуть ее в военные действия

МИД РФ: у Европы иммунитет к стремлению Киева втянуть ее в военный конфликт Мирошник: у Европы есть иммунитет к желанию Киева втянуть ее в военные действия

Москва13 авг Вести.Украинские власти делают все, чтобы втянуть европейцев в прямое военное противостояние с Россией, однако у тех выработан иммунитет к таким уловкам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Так он прокомментировал публикацию издания Die Zeit о том, что в Германии рассматривают версию, согласно которой Украина могла провести в аэропорту Лейпцига/Галле операцию под чужим флагом с целью дискредитации России.

Мирошник подчеркнул, что это "давняя и большинству понятная стратегия Киева: чтобы сохраниться самим хотя бы частично, нужно втянуть в прямое противостояние еще кого-то".

А вот признания, что это дело рук украинцев, - это уже интуитивный иммунитет европейцев, под лозунгом: "Не для того мы вас нанимали, чтобы теперь за вас еще и повоевать! Вы еще все не закончились! Воюйте!" отметил дипломат в интервью ТАСС

4 августа немецкая полиция обнаружила зависший в воздухе беспилотник и взрывное устройство рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпциг/Галле в ФРГ. Два дня спустя СМИ раскрыли подробности инцидента: этот самолет был загружен боеприпасами для дальнейшей транспортировки. Глава МВД Германии Александр Добриндт расценил инцидент как сценарий гибридной атаки.

10 августа стало известно, что немецкие следователи нашли следы ДНК на беспилотнике, а 12 августа газета Die Zeit написала, что специалисты Федерального ведомства по уголовным делам и МВД ФРГ не исключают версию об операции Украины под чужим флагом с целью дискредитации России.