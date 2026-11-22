В работе Delta Air Lines произошел сбой, задержаны более 3 тысяч рейсов Mirror: порядка 3,5 тысячи рейсов задержали в США из-за очередного сбоя

Москва22 ноя Вести.Порядка 3,5 тысячи рейсов задержали в Соединенных Штатах в связи с предполагаемым сбоем в работе авиакомпании Delta Air Lines. Об этом пишет портал The Mirror со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

По его данным, утром 22 ноября по запросу перевозчика были приостановлены вылеты самолетов этой авиакомпании, которые направлялись в международный аэропорт Атланты. При этом к 08.40 по местному времени приостановку вылетов заменили режимом задержки рейсов.

Как ранее сообщил глава американской национальной разведки Джей Клейтон, серия недавних крупных технических сбоев в США не связана с кибератаками или действиями какого-либо государства. По его словам, во время масштабного обновления программного обеспечения в США была выявлена некая уязвимость, процесс устранения которой отчасти привел к техническим неполадкам.