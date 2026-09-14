Борт ВВС Великобритании приблизился к Крыму над Черным морем В небе над Черным морем зафиксировали самолет британских ВВС

Москва14 сен Вести.Самолет британских ВВС замечен в небе над акваторией Черного моря к югу от Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинговых сервисов отслеживания полетов.

Воздушное судно с позывным RRR7274 вылетело около 9:00 мск с авиабазы в районе города Ханья на греческом острове Крит. Пролетев на север над территорией Болгарии, борт повернул на восток и вошел в воздушное пространство над Черным морем.

По состоянию на 11:00 мск самолет двигался курсом на восток южнее Севастополя.