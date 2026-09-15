Москва15 сенВести.Иранский пассажирский Boeing-737 с пассажирами начал разваливаться сразу после взлета: у лайнера оторвало покрышку шасси, а потом из-за сильной тряски стали ломаться полки в салоне.
ЧП произошло с самолетом авиакомпании Sepehran при вылете из Мешхеда в Керманшах.
Почти сразу у одного из колёс оторвалась покрышка, и пилот объявил экстренное состояние двигателя. В этот момент в салоне началась сильная тряска, от которой ломались полкиотмечает Telegram-канал
Самолет развернулся и аварийно сел в Мешхеде, никто не пострадал.
В конце августа инцидент произошел с другим лайнером Sepehran – он выкатился за пределы взлетной полосы.
Несколько дней назад самолет с украинской моделью на борту разбился в Венесуэле.