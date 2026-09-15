SHOT: иранский Boeing с пассажирами начал разваливаться сразу после взлета

SHOT: Boeing с пассажирами начал разваливаться в Иране сразу после взлета SHOT: иранский Boeing с пассажирами начал разваливаться сразу после взлета

Москва15 сен Вести.Иранский пассажирский Boeing-737 с пассажирами начал разваливаться сразу после взлета: у лайнера оторвало покрышку шасси, а потом из-за сильной тряски стали ломаться полки в салоне.

ЧП произошло с самолетом авиакомпании Sepehran при вылете из Мешхеда в Керманшах.

Почти сразу у одного из колёс оторвалась покрышка, и пилот объявил экстренное состояние двигателя. В этот момент в салоне началась сильная тряска, от которой ломались полки отмечает Telegram-канал

Самолет развернулся и аварийно сел в Мешхеде, никто не пострадал.

В конце августа инцидент произошел с другим лайнером Sepehran – он выкатился за пределы взлетной полосы.

Несколько дней назад самолет с украинской моделью на борту разбился в Венесуэле.