Москва10 сенВести.Легкомоторный самолет в Венесуэле потерпел крушение, на его борту находилась украинская модель София Комар, сообщает издание El Pitazo.
В публикации говорится, что все находившиеся на борту люди получили травмы различной степени тяжести. Местные власти не предоставили более подробной информации о состоянии пострадавших.
Уточняется, что воздушное судно рухнуло сразу после взлета из национального парка Канаима.
По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Помимо модели и двух пилотов, в салоне были Рауль Фрагоса и Майкл Брэдли, а также венесуэльские бизнесмены братья Амаро Чакон. Воздушное судно направлялось в город Сьюдад-Боливар.
Ранее пассажира American Airlines примотали к креслу скотчем после драки на борту. Кроме того, авиадебошир выкрикивал расистские оскорбления. Инцидент произошел во время перелета из Техаса в Нью-Джерси.