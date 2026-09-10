El Pitazo: самолет с украинской моделью на борту разбился в Венесуэле

Самолет с украинской моделью на борту разбился в Венесуэле El Pitazo: самолет с украинской моделью на борту разбился в Венесуэле

Москва10 сен Вести.Легкомоторный самолет в Венесуэле потерпел крушение, на его борту находилась украинская модель София Комар, сообщает издание El Pitazo.

В публикации говорится, что все находившиеся на борту люди получили травмы различной степени тяжести. Местные власти не предоставили более подробной информации о состоянии пострадавших.

Уточняется, что воздушное судно рухнуло сразу после взлета из национального парка Канаима.

По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Помимо модели и двух пилотов, в салоне были Рауль Фрагоса и Майкл Брэдли, а также венесуэльские бизнесмены братья Амаро Чакон. Воздушное судно направлялось в город Сьюдад-Боливар.

Ранее пассажира American Airlines примотали к креслу скотчем после драки на борту. Кроме того, авиадебошир выкрикивал расистские оскорбления. Инцидент произошел во время перелета из Техаса в Нью-Джерси.