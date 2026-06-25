CNN: восьмиэтажный отель на севере Венесуэлы обрушился при землетрясении

Восьмиэтажный отель полностью разрушен землетрясением в Венесуэле CNN: восьмиэтажный отель на севере Венесуэлы обрушился при землетрясении

Москва25 июн Вести.Восьмиэтажный отель на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы полностью разрушен в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил телеканал CNN.

В среду в городе Макуто, в северном венесуэльском штате Ла-Гуайра, обрушился большой прибрежный отель говорится в публкиации

Уточняется, что речь идет об отеле Hotel Eduard на 106 номеров.

Вечером 24 июня в Венесуэле были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли с разницей в 40 секунд. Их эпицентры находились в 10 км друг от друга. В результате погибли 32 человека, и еще более 700 получили различные травмы. Пользователи соцсетей публикуют кадры последствий ударов стихии.