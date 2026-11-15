Москва15 нояВести.Грузовой самолет и пассажирский авиалайнер столкнулись в международном аэропорту Майами. Пострадавших в результате инцидента нет.
Столкновения произошло на пересечении двух рулежных дорожек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пожарно-спасательную службу и директора аэропорта по коммуникациям Грега Чина.
В аэропорту столкнулись самолет Boeing 767 авиакомпании UPS и Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. В настоящее время о пострадавших не сообщаетсяговорится в сообщении канала
На работе воздушной гавани происшествие не отразилось.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево пассажирский лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом. В результате у воздушного судна была повреждена часть крыла.