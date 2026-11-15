Грузовой и пассажирский "Боинги" не смогли разминуться в аэропорту Майами

Два "Боинга" столкнулись в аэропорту Майами Грузовой и пассажирский "Боинги" не смогли разминуться в аэропорту Майами

Москва15 ноя Вести.Грузовой самолет и пассажирский авиалайнер столкнулись в международном аэропорту Майами. Пострадавших в результате инцидента нет.

Столкновения произошло на пересечении двух рулежных дорожек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пожарно-спасательную службу и директора аэропорта по коммуникациям Грега Чина.

В аэропорту столкнулись самолет Boeing 767 авиакомпании UPS и Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. В настоящее время о пострадавших не сообщается говорится в сообщении канала

На работе воздушной гавани происшествие не отразилось.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево пассажирский лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом. В результате у воздушного судна была повреждена часть крыла.