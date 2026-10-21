SHOT: в Шереметьево самолет столкнулся с телетрапом и сломал часть крыла

SHOT: в Шереметьево самолет при столкновении с телетрапом повредил часть крыла SHOT: в Шереметьево самолет столкнулся с телетрапом и сломал часть крыла

Москва21 окт Вести.В аэропорту Шереметьево произошло столкновение пассажирского самолета с телетрапом. По данным SHOT, в результате сломалась часть крыла.

По информации канала, лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly прилетел из Хабаровска. Борт приближался к "рукаву", по которому пассажиры проходят в терминал. В момент парковки самолет левым крылом задел кабину телетрапа.

Сломавшийся в результате столкновения предкрылок оперативно заменили. Борт временно отстранен от полетов. На проверке находится и телетрап.