Москва21 октВести.В аэропорту Шереметьево произошло столкновение пассажирского самолета с телетрапом. По данным SHOT, в результате сломалась часть крыла.
По информации канала, лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly прилетел из Хабаровска. Борт приближался к "рукаву", по которому пассажиры проходят в терминал. В момент парковки самолет левым крылом задел кабину телетрапа.
Сломавшийся в результате столкновения предкрылок оперативно заменили. Борт временно отстранен от полетов. На проверке находится и телетрап.