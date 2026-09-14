Москва14 сенВести.Во Владивостоке при наземном обслуживании самолета повредили фюзеляж самолета.
Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе авиагавани, речь идет о пассажирском самолете Airbus A330 авиакомпании "Ай Флай".
Во время обслуживания рейса SU-5805 оператор передвигал стремянку от заднего багажно-грузового отсека к переднему и поцарапал задний обтекатель правой ниши шасси.
Допущенное соприкосновение в качестве авиационного события или инцидента не квалифицированосказано в комментарии пресс-службы
Судно допущено к вылету и дальнейшей эксплуатации.