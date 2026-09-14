Во Владивостоке при обслуживании самолета стремянкой поцарапали фюзеляж Сотрудник аэропорта во Владивостоке стремянкой поцарапал самолет

Москва14 сен Вести.Во Владивостоке при наземном обслуживании самолета повредили фюзеляж самолета.

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе авиагавани, речь идет о пассажирском самолете Airbus A330 авиакомпании "Ай Флай".

Во время обслуживания рейса SU-5805 оператор передвигал стремянку от заднего багажно-грузового отсека к переднему и поцарапал задний обтекатель правой ниши шасси.

Допущенное соприкосновение в качестве авиационного события или инцидента не квалифицировано сказано в комментарии пресс-службы

Судно допущено к вылету и дальнейшей эксплуатации.