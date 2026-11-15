Два самолета столкнулись в аэропорту Майами, есть пострадавшие Во Флориде столкнулись два самолета, двое получили травмы

Москва15 ноя Вести.Легкими травмами обернулось для двоих человек столкновение двух самолетов в международном аэропорту Майами во Флориде. Об этом 15 ноября ТАСС рассказал Грег Чин, директор по коммуникациям авиационного департамента округа Майами-Дейд.

По его данным, воздушные суда столкнулись там, где сходятся две рулежные дорожки: одно из них прибывало, второе должно было вылетать. Произошло это примерно в 21:15 по местному времени, что соответствует 05:15 мск.

Чин также уточнил, что произошедшее не отразилось на работе аэропорта.

Ранее сообщалось, что авиапассажиры в США все еще сталкиваются с неудобствами из‑за коллапса в аэропортах, произошедшего в пятницу из-за сбоя компьютерных систем. По данным портала Flightaware, к вечеру в субботу в стране задерживались более 5 тысяч рейсов.