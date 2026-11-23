В США задержаны или отменены более 5,5 тысячи авиарейсов

Свыше 5,5 тысячи авиарейсов задержаны или отменены в США В США задержаны или отменены более 5,5 тысячи авиарейсов

Москва23 ноя Вести.Более 5,5 тысячи рейсов задержаны или отменены в США. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Порядка 1,6 тысяч рейсов приходится на долю авиакомпании Delta AirLines, что составляет почти половину выполняемых ею авиарейсов. Также, согласно данным портала, свыше 700 рейсов приходится на аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

На прошлой неделе в США были временно приостановлены вылеты из всех аэропортов страны. В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) заявили, что решение принято в связи с "чрезвычайными обстоятельствами" и в целях безопасности.

Позднее выяснилось, что причиной задержек и отмен авиарейсов стали неполадки маршрутизатора, передававшего некорректные данные в инфраструктурную сеть. Оборудование было изъято для проверки.