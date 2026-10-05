Москва5 октВести.Пассажирский самолет, подавший сигнал тревоги на борту во время выполнения рейса из Лондона в Чикаго, приземлился в пункте вылета. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
В интервью ТАСС он отметил, что самолет почти два часа летал над юго-западным побережьем Великобритании.
Самолет произвел посадку в лондонском аэропорту Хитроу, откуда ранее отправился в Чикагоговорится в заявлении
Точная причина подачи сигнала тревоги не уточняется.
Ранее сообщалось, что шестеро человек, находившиеся на борту самолета Gulfstream, обломки которого Береговая охрана США обнаружила накануне, были признаны погибшими.