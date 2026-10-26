За сутки второй самолет Ryanair, подавший аварийный сигнал, сел в Дублине

Второй за сутки самолет Ryanair, подавший сигнал бедствия, сел в Дублине За сутки второй самолет Ryanair, подавший аварийный сигнал, сел в Дублине

Москва26 окт Вести.Второй за сутки пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, подавший аварийный сигнал, совершил посадку в Дублине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что самолет Boeing 737 MAX 8-200 вылетел из итальянского города Триест в сторону Дублина в 12​​​:58 мск, однако борт подал аварийный сигнал, преодолев большую часть маршрута.

Примерно в 15:38 мск самолет совершил посадку в международном аэропорту Дублина. Информация о причинах аварийного сигнала не приводится.

В ночь на 26 октября сообщалось, что самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Бристоль, совершил непредвиденную посадку в Испании примерно в 1,5 тыс. км от пункта назначения.