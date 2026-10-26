Москва26 октВести.Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина в Бристоль, совершил непредвиденную посадку в Испании примерно в 1,5 тыс. км от пункта назначения, сообщает газета Mirror.
Самолет начал снижение на подлете к Бристолю, однако посадку прервали и перенаправили рейс в аэропорт Аликанте на юге Испании.
Самолет Ryanair благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе в Аликанте почти через три часа после вылета из Дублина. Обычно такой перелет занимает менее часаотмечает Mirror
Смена курса вызвана неблагоприятными погодными условиями.