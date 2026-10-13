Москва13 октВести.Москва расценивает задержание Швецией судов частью стратегии Евросоюза и НАТО по ограничению судоходства в Балтийском море, которая направлена на сдерживание России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Такой комментарий дипломат дала в связи с освобождением танкера Sea Owl 1, который ранее был задержан шведскими властями.
Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страныговорится в комментарии на сайте российского дипведомства
Захарова подчеркнула, что российские власти намерены принимать ответные симметричные меры в случае задержания или захвата морских судов, действующих в интересах РФ.