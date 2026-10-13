В МИД назвали задержание Швецией Sea Owl 1 стратегией по ограничению судоходства

В МИД назвали задержание Швецией Sea Owl 1 стратегией по сдерживанию России В МИД назвали задержание Швецией Sea Owl 1 стратегией по ограничению судоходства

Москва13 окт Вести.Москва расценивает задержание Швецией судов частью стратегии Евросоюза и НАТО по ограничению судоходства в Балтийском море, которая направлена на сдерживание России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такой комментарий дипломат дала в связи с освобождением танкера Sea Owl 1, который ранее был задержан шведскими властями.

Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страны говорится в комментарии на сайте российского дипведомства

Захарова подчеркнула, что российские власти намерены принимать ответные симметричные меры в случае задержания или захвата морских судов, действующих в интересах РФ.