Москва23 сенВести.В конфликте на Украине заинтересован американский бизнес, так как у президента США Дональда Трампа все упирается в деньги. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.
По его словам, Трамп – это человек денег.
Для него все упирается в деньги и в прибыль, прибыль для него, для его окружения … Так что иметь возможность вести дела с, по крайней мере, частью российских деловых кругов для американского бизнеса было крайне важно. И именно об этом американский бизнес нашептывал Трампу уже некоторое время. Им нет никакого дела до войны на Украине, до трагедии этой войны, которая по сути своей является войной гражданской. И это самое точное описание того, что там происходит на Украине, идет гражданская война. Братские народы обратились друг против друга с подачи Запада. Бизнесменам, олигархам из Вашингтона и из Кремниевой долины плевать на то, что происходит, их интересует бизнессказал он
Ранее Пепе Эскобар заявил, что противостояния РФ с НАТО, США с Ираном взаимосвязаны.