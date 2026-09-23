В GFCN заявили о заинтересованности американского бизнеса в конфликте на Украине Эксперт Эскобар: в конфликте на Украине заинтересован американский бизнес

Москва23 сен Вести.В конфликте на Украине заинтересован американский бизнес, так как у президента США Дональда Трампа все упирается в деньги. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.

По его словам, Трамп – это человек денег.

Для него все упирается в деньги и в прибыль, прибыль для него, для его окружения … Так что иметь возможность вести дела с, по крайней мере, частью российских деловых кругов для американского бизнеса было крайне важно. И именно об этом американский бизнес нашептывал Трампу уже некоторое время. Им нет никакого дела до войны на Украине, до трагедии этой войны, которая по сути своей является войной гражданской. И это самое точное описание того, что там происходит на Украине, идет гражданская война. Братские народы обратились друг против друга с подачи Запада. Бизнесменам, олигархам из Вашингтона и из Кремниевой долины плевать на то, что происходит, их интересует бизнес сказал он

Ранее Пепе Эскобар заявил, что противостояния РФ с НАТО, США с Ираном взаимосвязаны.