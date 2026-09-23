Эксперт рассказал о различии восприятия конфликта на Украине разными поколениями Эскобар: молодежь против войны, а старшее поколение восприимчиво к пропаганде

Москва23 сен Вести.Молодежь по определению настроена против конфликта на Украине, а старшее поколение восприимчиво к пропаганде и видит ситуацию иначе.

Об этом в интервью ИС "Вести" заявил геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.

Молодежь по определению настроена против войны, они понимают, что это безумие, потому что война уничтожает их будущее. Для них война – это ограничение экономических возможностей, это меньше денег на их потребности. То есть в их понимании есть четкая связь. Чем больше денег идет на войну, тем меньше денег остается на будущее молодежи. А вот со старшими поколениями чуть по-другому. Они настолько восприимчивы к пропаганде, что видят ситуацию совсем по-другому сказал он

При этом эксперт отметил, что даже с учетом этих сложностей, электорат сейчас сдвигается в сторону более мирных подходов, но это движение идет очень медленно.

Ранее Пепе Эскобар заявил, что в конфликте на Украине заинтересован американский бизнес, так как у президента США Дональда Трампа все упирается в деньги.