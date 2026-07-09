Глава Военного комитета НАТО Драгоне: в Европе справятся с уходом войск США

В НАТО уверены, что постепенный уход США из Европы не ослабит потенциал альянса Глава Военного комитета НАТО Драгоне: в Европе справятся с уходом войск США

Москва9 июл Вести.Европейские союзники по НАТО справятся с уходом американских войск из Европы, если он будет постепенным и скоординированным, заявил председатель Военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, его слова приводит портал Euractiv.

Альянс обладает возможностями для того, чтобы справиться с этим переходом сказал Драгоне

Он отметил, что вывод американских войск не ослабит потенциал НАТО, если Европа справится с заменой военного потенциала, который раньше обеспечивали США.

Уже разработан план по передислокации американских сил, который будет проходить при полной координации США и европейских стран НАТО заявил Драгоне

По его мнению, особое внимание Европе нужно уделить интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, радиоэлектронной борьбе, разведке и дозаправке в воздухе.

Ранее Трамп заявлял, что союзники по НАТО подвели США, и альянс не служит американским интересам.