Новые установки на НПЗ позволили увеличить выпуск нефтепродуктов в России Российские НПЗ ввели дополнительные установки для наращивания выпуска топлива

Москва14 сен Вести.Несколько дополнительных установок на российских нефтеперерабатывающих заводах введены в эксплуатацию, что позволило увеличить производство нефтепродуктов. Об этом сообщило правительство России по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел в понедельник вице-премьер Александр Новак.

Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов говорится в сообщении правительства

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила задачу Банка России в ситуации с топливом.