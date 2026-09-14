На совещании у Новака сообщили о корректировках поставок топлива в регионы

Власти продолжают корректировать поставки топлива в регионы РФ, где есть перебои На совещании у Новака сообщили о корректировках поставок топлива в регионы

Москва14 сен Вести.Власти РФ продолжают проводить корректировку поставок топлива в регионы, где еще наблюдаются перебои с горючим. Об этом сообщили по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака, посвященного ситуации на топливном рынке страны.

Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области говорится в сообщении в канале правительства РФ в MAX

Также на совещании было отмечено, что на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) было введено в эксплуатацию несколько новых дополнительных установок, что позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов.