Москва14 сенВести.Власти РФ продолжают проводить корректировку поставок топлива в регионы, где еще наблюдаются перебои с горючим. Об этом сообщили по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака, посвященного ситуации на топливном рынке страны.
Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской областиговорится в сообщении в канале правительства РФ в MAX
Также на совещании было отмечено, что на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) было введено в эксплуатацию несколько новых дополнительных установок, что позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов.