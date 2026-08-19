Россияне рассказали о любимых продуктах и символах своих регионов

Омуль, пряники и калач: россияне рассказали о гордости своих регионов Россияне рассказали о любимых продуктах и символах своих регионов

Москва19 авг Вести.Россияне рассказали, какими местными товарами, продуктами и региональными символами они гордятся больше всего. Исследование провели "Одноклассники" в рамках обсуждения "Народный бренд".

Пользователи чаще всего называли продукты питания. На первом месте оказались овощи и фрукты – они составили 27% упоминаний. Далее идут кондитерские изделия и сладости – 15%, молочные продукты и хлеб с выпечкой – по 14%, рыба и морепродукты – 13%.

Также россияне упоминали грибы и дикоросы – 11%, мясные продукты – 9%, мед и продукты пчеловодства – 7%. Природные достопримечательности набрали 9% упоминаний, а местные ремесла и сувениры – 8%.

Среди конкретных товаров чаще всего называли рыбу, грибы и ягоды. В число популярных региональных продуктов также вошли конфеты и шоколад, фрукты, сыр, молоко и мед.

Своими примерами поделились и известные артисты. Артист Сосо Павлиашвили отметил конфеты "Красный Октябрь", назвав их "вкусом детства". Певица Зара выделила конфеты "Петербургские ночи", а Надежда Кадышева – кремы "Свобода".

Региональные предпочтения во многом связаны с природой, климатом и местными традициями. Жители Центральной России называли тульские пряники, сладости, выпечку и самовары. В Поволжье упоминали продукцию кондитерских фабрик, местные напитки, саратовский калач и оренбургский пуховый платок.

На Юге России пользователи чаще всего называли овощи и фрукты, в том числе арбузы и помидоры, а также рыбу и раков. Жители Сибири отмечали "дары леса", байкальского омуля, алтайский мед и травяные сборы. Для Дальнего Востока визитными карточками стали рыба, икра, крабы и местные сладости.

Ранее стало известно, что в I квартале 2026 года спрос россиян на тульские пряники вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.