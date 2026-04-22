Москва22 апр Вести.В I квартале 2026 года спрос россиян на тульские пряники вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена лакомства снизилась на 20%, до 64 рублей за штуку. Такие данные для РИА Новости подсчитали аналитики платформы "Атол" на основе продаж.

Как отмечается, спрос на пряники в целом за этот же период увеличился в 2,1 раза. Средняя цена покупки кондитерского изделия снизилась на 4% и составила 125 рублей за упаковку.

Особенно заметно вырос интерес к пряникам на палочке, используемым для декора тортов. Их продажи взлетели в 5 раз, а средняя стоимость покупки единицы товара упала на 23%, до 143 рублей.

В то же время шоколадные и мятные пряники стали покупать реже — на 26% и 34% соответственно. При этом средняя цена упаковки шоколадных выросла на 14% (до 177 рублей), а мятных — на 21% (до 132 рублей).