Избиратели из трех сел Чукотки обеспечили явку в 100%

На Чукотке три населенных пункта проголосовали на 100% Избиратели из трех сел Чукотки обеспечили явку в 100%

Москва19 сен Вести.Все внесенные в списки жители сел Ванкарем, Нутэпэльмен и Нешкан проголосовали в пятницу, 18 сентября, и утром субботы, 19 сентября, сообщила пресс-служба избирательной комиссии Чукотского автономного округа в мессенджере МАХ.

В селе Ванкарем (УИК № 34) проголосовали все жители, внесенные в списки. Благодарим избирательную комиссию и жителей Ванкарема за проявленную гражданскую позицию и поздравляем с успешным и запоминающимся завершением голосования! написали в избиркоме в 10.23 по местному времени

Накануне вечером там сообщили, что села Нутэпэльмен и Нешкан завершили день с впечатляющей явкой в 100%.