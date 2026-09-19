Во Владивостоке пик активности на избирательных участках придется к полудню

Владивостокцев ожидают на избирательных участках к полудню Во Владивостоке пик активности на избирательных участках придется к полудню

Москва19 сен Вести.Второй день голосования на выборах в Госдуму РФ, региональное заксобрание проходит в "выходную" субботу. Так что, владивостокцы "пока не торопятся на избирательные участки", сообщает ИС "Вести".

Сегодня выходной - избиратели пока не торопятся, в участковых избирательных комиссиях предполагают, что пик активности голосующих придется к двенадцати-тринадцати часам, когда уже все, скажем так, проснутся и будут готовы исполнить свой гражданский долг сообщает ИС "Вести"

В первый день голосования владивостокцы проявили активность на избирательных участках.