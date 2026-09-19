Москва19 сен Вести.В Хабаровске начался второй день выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательная комиссия пошла навстречу транзитным пассажирам, заявил ИС "Вести" председатель избиркома Дмитрий Гончаров.

Мы очень благодарны избирательной комиссии Хабаровского края. Пошли навстречу прежде всего жителям Хабаровского края в части транзитных пассажиров, которые улетают в эти три дня или прилетают в эти три дня. Для того, чтобы они могли проголосовать, находясь в пути, в путешествии. Избирательный участок у нас будет работать и обслуживать транзитных пассажиров