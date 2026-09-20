Москва20 сенВести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордной явке на выборах в Государственную Думу среди жителей столицы. Он сказал об этом во время посещения штаба общественной поддержки партии.
В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную думу, в парламент. Граждане консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировалась вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, Россииподчеркнул он
Собянин также заявил, что Киев пытался помешать выборам в Москве, но сделать это не получилось – результат оказался прямо противоположным.