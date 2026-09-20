Собянин: в Москве на выборы в Госдуму пришло рекордное количество человек

Собянин: рекордную явку на выборы зафиксировали в Москве Собянин: в Москве на выборы в Госдуму пришло рекордное количество человек

Москва20 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордной явке на выборах в Государственную Думу среди жителей столицы. Он сказал об этом во время посещения штаба общественной поддержки партии.

В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную думу, в парламент. Граждане консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировалась вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России подчеркнул он

Собянин также заявил, что Киев пытался помешать выборам в Москве, но сделать это не получилось – результат оказался прямо противоположным.