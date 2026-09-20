Москва20 сенВести.Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что все попытки Киева сорвать выборы в Москве привели к противоположному результату. Он сказал об этом на совещании с региональными отделениями, которое проходит в Центральном исполкоме "Единой России".
Дмитрий Анатольевич, вы были абсолютно правы, когда сказали, что противник - киевский режим - сделал все возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы… Но результат оказался прямо противоположнымотметил мэр
Также в ходе совещания Собянин сообщил, что явка москвичей на выборы оказалась рекордно высокой.