Собянин: Киев пытался сорвать выборы в Москве, но ему это не удалось

Собянин заявил, что попытки Киева сорвать выборы привели к обратному эффекту Собянин: Киев пытался сорвать выборы в Москве, но ему это не удалось

Москва20 сен Вести.Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что все попытки Киева сорвать выборы в Москве привели к противоположному результату. Он сказал об этом на совещании с региональными отделениями, которое проходит в Центральном исполкоме "Единой России".

Дмитрий Анатольевич, вы были абсолютно правы, когда сказали, что противник - киевский режим - сделал все возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы… Но результат оказался прямо противоположным отметил мэр

Также в ходе совещания Собянин сообщил, что явка москвичей на выборы оказалась рекордно высокой.