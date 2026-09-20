Губернатор Солодов поздравил Ирину Яровую и "ЕР" с убедительной победой

Губернатор Камчатки поздравил Ирину Яровую и "Единую Россию" с победой Губернатор Солодов поздравил Ирину Яровую и "ЕР" с убедительной победой

Москва20 сен Вести.В Камчатском крае партия "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы восьмого созыва Ирина Яровая одержали убедительную победу на завершившихся в воскресенье, 20 сентября, выборах в нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

Поздравляю Ирину Анатольевну Яровую и партию «Единая Россия» с убедительной победой на выборах! Подсчет голосов продолжается, но предварительные итоги уже очевидны: жители Камчатки оказали нашей команде высокое доверие. Люди голосуют за стабильность и продолжение курса развития края! подчеркнул губернатор в своем канале на платформе MAX

Солодов выразил уверенность, что "вместе мы реализуем все намеченные планы".