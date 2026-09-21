В Камчатском крае Яровую на выборах поддержали 71,79 % земляков

Ирина Яровая одержала уверенную победу на выборах в Госдуму в Камчатском крае В Камчатском крае Яровую на выборах поддержали 71,79 % земляков

Москва21 сен Вести.Ирина Яровая побеждает на выборах депутатов Государственной думы на Камчатке, набрав 71,79% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая ("Единая Россия") по результату обработки 100 процентов протоколов одержала уверенную победу на выборах депутатов Государственной Думы по Камчатскому одномандатному округу. Нашего депутата поддержали 71,79 % земляков отметила пресс-служба в соцсети "ВКонтакте"

На втором месте находится кандидат от КПРФ Роман Литвинов (11,69%). Представитель ЛДПР Владимир Смолин получает 6,92%, а Алексей Николаев от "Справедливой России" - 6,48%.

В правительстве края напомнили, что благодаря Яровой регион получает федеральные средства на строительство школ и спортивных объектов. А также она регулярно организовывает приезд лучших врачей страны на Камчатку. Высококвалифицированные специалисты оказывают медицинскую помощь жителям отдаленных районов полуострова.