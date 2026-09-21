Москва21 сенВести.Первые итоги голосования на выборах подвели в Приморском крае, лидирует партия "Единая Росси". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
По единому федеральному избирательному округу голоса на данный момент распределяются следующим образом: Единая Россия – 59,85%; ЛДПР – 11,72%; КПРФ – 10,05%отметила пресс-служба правительства Приморья в мессенджере МАХ
На выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края лидирует "Единая Россия" с 61,68% голосов.
Председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что серьезных жалоб не поступало. Она напомнила, что окончательные итоги голосования будут подведены в ближайшие дни.