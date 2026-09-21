Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Приморье

Первые итоги голосования на выборах подвели в Приморском крае Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Приморье

Москва21 сен Вести.Первые итоги голосования на выборах подвели в Приморском крае, лидирует партия "Единая Росси". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По единому федеральному избирательному округу голоса на данный момент распределяются следующим образом: Единая Россия – 59,85%; ЛДПР – 11,72%; КПРФ – 10,05% отметила пресс-служба правительства Приморья в мессенджере МАХ

На выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края лидирует "Единая Россия" с 61,68% голосов.

Председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что серьезных жалоб не поступало. Она напомнила, что окончательные итоги голосования будут подведены в ближайшие дни.