На выборах в Законодательное собрание Приморья лидирует "Единая Россия" "Единая Россия" набирает 76,09% на выборах депутатов ЗакС Приморского края

Москва20 сен Вести.На выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края по итогам обработки 15,55% протоколов лидирует партия "Единая Россия" с 76,09% голосов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК России.

На втором месте расположилась ЛДПР, за которую проголосовали 8,04% избирателей.

У КПРФ – 5,74% голосов, у "Новых людей" – 4,65%, у "Справедливой России" – 2,60%, у Партии пенсионеров – 2,11%.

За два часа до закрытия избирательных участков в Приморье явка на выборах составила 61,22%.